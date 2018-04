De basketballers van Aris moeten het in de eerste ronde van de play-offs opnemen tegen Leiden. Die ploeg eindigde zaterdagavond als derde in de competitie. Omdat Aris zesde werd, spelen beide clubs nu tegen elkaar. Dinsdagavond is de eerste wedstrijd in Leiden. Daarna is de tweede wedstrijd donderdag in Leeuwarden. Als beide teams een wedstrijd winnen, moet de beslissing volgende week zaterdag komen in een wedstrijd in Leiden.