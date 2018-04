Cambuur naar play-offs na winst op Telstar

Cambuur heeft zaterdagavond in Velsen gewonnen van Telstar. Het werd 1-0 voor de ploeg van trainer René Hake door een goal van Justin Mathieu. Omdat Emmen een punt pakte tegen Jong Utrecht (0-0), spelen de Leeuwarders dinsdag al in de eerste ronde van de play-offs tegen Dordrecht.

Penalty

Het spel ging in het begin van de wedstrijd op en neer. Geen van beide ploegen kon echt doordrukken. Zo ging een vrije trap van Crowley net naast het doel van de Telstarkeeper De Boer. Na een half uur moest Rodney Cabral ingrijpen toen Justin Mathieu alleen op de keeper De Boer afkwam. Cabral kreeg daar een rode kaart voor, en Cambuur mocht een penalty nemen die door Mathieu werd benut. Daarna waren er nog grote kansen voor Martijn Barto en opnieuw Mathieu, maar een tweede goal voor rust leverde dat niet op.

Tweede helft

Cambuur begon de tweede helft met Omar el Baad op de plek van Matthew Steenvoorden. De verdediger raakte geblesseerd na een overtreding op de spits van Telstar, Novakovich. Na een uur spelen had Cambuur, in de persoon van Barto, een paar goede kansen gekregen. Ook de tien man van Telstar waren gevaarlijk met een schot van Novakovich en een kans voor Platje. Toen keeper De Boer van Telstar een overtreding maakte op Van Kippersluis was er opnieuw een penalty voor Cambuur. Het lukte Kevin van Kippersluis niet de bal vanaf de stip in het doel te krijgen. Daarna lukten het invaller Kallon en opnieuw Van Kippersluis niet om de 2-0 te maken.

Play-offs

Cambuur is door de overwinning op de achtste plaats geëindigd in de Jupiler League met 58 punten. Dat betekent dat de Leeuwarders zich geplaatst hebben voor de play-offs. Daarin nemen de Leeuwarders het op tegen Dordrecht, dat de derde periode gewonnen heeft. Het eerste duel is dinsdag in Dordrecht, het tweede duel is volgende week zaterdag in Leeuwarden.

Telstar - SC Cambuur 0-1 (0-1) 31. Justin Mathieu 0-1

Opstelling Cambuur: Erik Cummins; Jordy van Deelen (60/Xander Houtkoop), Matthew Steenvoorden (44/Omar El Baad), Robbert Schilder, Sai van Wermeskerken; Mathias Schils (70/Issa Kallon), Daniel Crowley, Daan Boerlage; Justin Mathieu, Martijn Barto, Kevin van Kippersluis