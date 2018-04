Sneek Wit Zwart verliest van MSC

Zondagshoofdklasser Sneek Wit Zwart heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen MSC in Meppel verloren. De ploeg van trainer Germ de Jong ging, na een 0-2 voorsprong, met 3-2 onderuit.

Sneek was in het begin van het duel de betere ploeg. Al in de eerste minuut was het Matts Bruining die de 1-0 maakte voor Sneek Wit Zwart. Halverwege de eerste helft kon Gerben Visser de bal binnen koppen en zo de 2-0 op het scorebord zetten. Dat was ook de ruststand.

In de tweede helft pakte MSC de zaken anders aan. De thuisploeg zocht de aanval. Binnen twee minuten ging het helemaal verkeerd voor de Snekers. Eerst was het Bijlsma die met een kopbal de aansluitingstreffer maakte. De eerste aanval daarna was het weer raak, deze keer was het Huiskes die binnen kopte. Sneek was het helemaal kwijt, en MSC kreeg een paar grote kansen. Een kwartier voor tijd werd het 3-2 door opnieuw Huiskes. Dat was ook de eindstand.

Sneek Wit Zwart staat nu op de elfde plaats in de zondagshoofdklasse A, met 29 punten uit 27 wedstrijden.