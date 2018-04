Zeilster Marit Bouwmeester uit Warten heeft de wereldbekerwedstrijd in het Franse Hyères op haar naam geschreven. In 2013 won Bouwmeester ook al eens in Hyères.

De olympisch kampioene won deze week twee van de negen races in de Laser Radial-klasse. Ook werd ze drie keer tweede. Daarmee heeft ze zo'n grote voorsprong opgebouwd op de concurrentie dat ze in de laatste race alleen nog maar hoeft mee te doen.