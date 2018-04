Ale de Boer grote man bij ONS Sneek tegen Magreb'90

ONS Sneek heeft zaterdag in overwinning behaald in de derde divisie. In de uitwedstrijd tegen Magreb'90 werd het 4-2 voor de ploeg van trainer Chris de Wagt. Ale de Boer was de grote man aan de kant van ONS met drie goals.

De start was goed voor ONS. Al na een paar minuten was het raak voor de Snekers. Curty Gonzales maakte de 1-0. Vlak voor rust verdubbelde Ale de Boer de voorsprong.

De tweede helft begon spectaculair. Uyi-Olaye maakte na vijf minuten de aansluitingstreffer, maar Ale de Boer maakte er twee minuten later alweer 3-1 van. Nog eens vijf minuten later was het Chibrani die Magreb weer terug bracht in de wedstrijd.

Het laatste woord was voor Ale de Boer. De verdediger van ONS maakte zijn derde, een schitterende lob van 30 meter, en bracht daarmee de eindstand op 4-2.