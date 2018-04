Harkemase Boys verliest van Jong FC Twente

Harkemase Boys heeft zaterdag op eigen veld verloren van Jong FC Twente. Het werd 3-0 voor de bezoekers uit Enschede.

In het begin van de wedstrijd gebeurde er weinig op de Bosk in Harkema. De eerste kans was na een klein half uur voor Simon IJzerman van Harkemase Boys, maar keeper Hengelman van Twente kon de bal nog net keren. Even later was het aan de andere kant wel raak. Jari Oosterwijk maakte er met een kopbal 1-0 van.

Na de rust probeerde Harkemase Boys het wel, maar het was opnieuw Twente dat scoorde. Na een klein uur was het Frimann die de 2-0 maakte voor de Tukkers. In de blessuretijd werd het ook nog 3-0 door Ramiz Zerrouki.