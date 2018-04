Lintje voor Roel Bijlsma uit Franeker

Eén van de vrijwilligers van zwembad Mounewetter in Witmarsum is vandaag koninklijk onderscheiden. De 68-jarige Roel Bijlsma uit Franeker kreeg het lintje opgespeld door burgemeester Hayo Apotheker van de gemeente Waadhoeke. Hy werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Bijlsma is al meer dan dertig jaar betrokken bij het zwembad, sinds 2012 is hij ook voorzitter in het bestuur. Mede op zijn initiatief gebruikt Mounewetter nu waterstofgas, wat milieuvriendelijker is dan gas en electriciteit. Ook is het aantal voorzieningen uitgebreid, onder meer met een duikplank en een springkussen.