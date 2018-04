Arriva kijkt tevreden terug op Koningsdag. Het vervoersbedrijf zette gisteren extra bussen, treinen en personeel in om mensen van en naar Groningen te vervoeren. Die stad kreeg de koninklijke familie op bezoek en trok daardoor veel extra bezoekers. Arriva heeft gisteren zo'n 10.000 mensen in haar treinen en bussen vervoerd. Zij konden onder andere later de stad uit, omdat de laatste trein pas om één uur ging.

Ook op andere stations werd meer personeel ingezet, dat was onder andere het geval in Leeuwarden.