Lokale omroep Kanaal 30 volledig in het nieuw

In eerste instantie zagen ze de verhuizing helemaal niet zitten, maar intussen denken ze daar heel anders over: lokale omroep RTV Kanaal 30 in Burgum.

RTV Kanaal 30 zat in jongerencentrum Kiehool, maar moest daar uit omdat de gemeente die locatie wilde verkopen. Als nieuwe locatie geldt nu Glinstra State. Zaterdagochtend werd daar de nieuwe studio geopend door twee wethouders van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Deze twee gemeenten zijn ook de regio's waar de programma's van Kanaal 30 worden uitgezonden. Bij de opening van de nieuwe uitzendlocatie maakte het bestuur ook bekend dat de lokale omroep bestuurlijk en inhoudelijk meer zal gaan samenwerken met RTV NOF, de streekomroep van Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland.

"Wij vinden dat wij als lokale omroep heel belangrijk zijn in deze tijd. De lokale omroep heeft oog voor het kleine en directe nieuws uit onze omgeving. Twitter en Facebook zorgen vaak voor vlotte verspreiding van nieuwsfeiten, maar wij willen daar ook graag 'duiding' bij geven," zei voorzitter Lutske van der Wal van RTV Kanaal 30.