Westra: "het woord doping is verkeerd gebruikt"

Lieuwe Westra ontkent dat hij doping heeft gebruikt tijdens zijn carrière als wielrenner. Dat zei hij tegen Omrop Fryslân. "Het woord doping is verkeerd gebruikt."

Zaterdagochtend ontstond er ophef door een voorpublicatie van het biografische boek 'Het Beest'. In verschillende media, zowel in Fryslân als landelijk, werd geschreven dat uit het boek zou blijken dat de wielrenner doping had gebruikt. "Maar dat is niet zo. Ik geef in het boek toe dat ik cortisonen heb gebruikt, maar daar had ik een medisch attest voor."

In een voorpublicatie van zijn boek 'Het Beest' van schrijver Thomas Sijtsma geeft Westra toe dat hij cortisonen heeft gebruikt. Daarin zegt hij: "Ik spoot het in mijn eigen lijf om harder te fietsen, om prijzen te pakken, om complimenten in ontvangst nemen." Maar volgens Westra is dat wat anders dan het toegeven van doping. "Ik gebruikte het, omdat ik beter wilde fietsen, maar het was wel binnen de regels. Het is en was niet strafbaar." Het verschil tussen het gebruiken van doping en het gebruiken van cortisonen zit hem volgens Westra in dat doping strafbaar is en het gebruiken van cortisonen in zijn geval niet. Cortisonen staan wel op de dopinglijst.

Westra kan de straat niet meer op

"Ik ben er mooi klaar mee, want nu staat overal dat ik doping heb gebruikt. En dat is niet zo. Als ik hier het dorp in ga (Tijnje red.) word ik er gek van, en mijn moeder wil de straat ook niet meer op. Die hoort ook van iedereen: 'Wat heeft jou zoon nu gedaan?' of 'Wat vervelend dit nieuws, he?' Daar heb ik natuurlijk helemaal geen zin in."

Voor het volledige verhaal moet het wielrenpubliek wachten op het boek over het leven en de carrière van Lieuwe Westra, zo schrijft hij op twitter. "Voor mijn uitgebreide verhaal verwijs ik iedereen door naar mijn boek 'Het Beest'." De presentatie van het boek is dinsdag.