Nyck de Vries verliest kans op top door stuurfout

Een stuurfout heeft ervoor gezorgd dat coureur Nyck de Vries uit Uitwellingerga geen topnotering zal gaan halen bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan.

De 23-jarige De Vries lag na een goede start op de tweede plaats, maar maakte na een herstart vanwege problemen met een veiligheidsauto een stuurfout, waardoor hij een bocht miste. Hij moest redelijk snel daarna ook opgeven. Zondag is er nog een tweede race, maar dan kan De Vries zijn fout niet meer goedmaken. De Grote Prijs van Azerbeidzjan is de derde race van het seizoen in de Formule 2.