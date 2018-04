Recordaantal deelnemers sloepenrace Grou

De twintigste editie van de roeisloepenrace in Grou trekt zaterdag een recordaantal deelnemers. Er verschijnen in totaal 88 dames- en herenteams aan de start. Dat komt onder andere omdat de Federatie Sloeproeien Nederland de wedstrijd in Grou laat meetellen voor het Nederlands kampioenschap in zowel de hoofdklasse als de eerste klasse.

Vanwege de twintigste keer heeft de editie van zaterdag ook een feestelijk tintje. Om twaalf uur wordt het eerste startschot gegeven, waarna iedere twee minuten een ploeg van start gaat. De verwachting is dat de eerste boot zo'n twee uur later de finish zal bereiken. De deelnemers hebben dan een parcours van zo'n twintig kilometer achter de rug, dat onder andere over de Wijde Ee, de Hooidammen en door de Alde Feanen loopt.