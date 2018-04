De Vrijmetselarij in Sneek, hoe zit dat nu?

Bijeenkomsten achter gesloten deuren, mysterieuze symbolen en geheime rituelen. Er hangt nog altijd een wat spannende sfeer rondom de Vrijmetselarij. En die sfeer zorgt ervoor dat veel mensen er zelfs wat bang voor zijn. Het zit de Vrijmetselaars uit Sneek dwars, want ze hebben geen geheimen en dat willen ze graag laten zien. Een nieuw boek, dat dit weekeinde op de markt komt, moet daarbij helpen.

Het boek is geschreven naar aanleiding van het 200 jarig bestaan van de Vrijmetselarij in Sneek. De vereniging werd in 1818 opgericht door vooraanstaande mannen. In die tijd was het gebruikelijk dat alleen hoge heren lid waren van de Vrijmetselarij. Dit is lange tijd zo geweest, maar tegenwoordig kan in principe iedereen lid worden. Mits ze man zijn. Want vrouwen zijn nog steeds niet welkom bij de verenigingen, en kunnen zich in plaats daarvan aanmelden bij de zogenaamde Weefsters.

Deuren open

In Sneek zijn het dus alleen mannen die het gebouw aan de Looxmagracht bevolken. In totaal 60 mannen verspreid over twee loges. En dat aantal is eigenlijk al jarenlang gelijk, terwijl de Vrijmetselarij in de rest van Nederland steeds minder leden heeft. Reden voor de Snekers om de openbaarheid meer op te zoeken. Zo zit de Vrijmetselarij tegenwoordig op Facebook en zijn er open dagen. Ook in Sneek doet de vereniging dat. Om meer openheid te geven en om te laten zien wat de Vrijmetselarij doet.

De Tempel

In het boek gaat het met name over het bijzondere gebouw dat de vereniging in Sneek heeft. Volgens de eigen leden is het een van de mooiste van Nederland. Met name de tempel is bijzonder, met een eigen lichtshow die deels uit knikkers bestaat.

Met zijn 200 jaar is de Vrijmetselarij in Sneek een van de langst bestaande loges van ons land. Daarnaast is het een van de oudste nog bestaande verenigingen van Fryslân.