Hennepkwekerij ontdekt na brand in flatwoning Leeuwarden

De politie heeft vrijdagmiddag een hennepkwekerij ontdekt bij een brand in een flatwoning in de Corellistraat in Leeuwarden. Het vuur was op de zolder van de woning en daar stonden ook de hennepplanten. Een 26-jarige verdacht is aangehouden.

Het vuur brak vrijdagmiddag rond drie uur uit. De brand was in de nok van de bovenste verdieping, waardoor het vuur slecht te bereiken was. Omdat er kans bestond dat de vlammen zouden overslaan naar andere panden, werden de woningen rondom het brandende huis ontruimd.

Na een uur was de brand onder controle. Niemand raakte gewond, maar de zolderverdieping liep wel veel schade op.