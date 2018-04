Aanhoudingen in de nacht na Koningsdag

Een 17-jarige jongen uit de gemeente Ferwerderadeel is vrijdagavond in Leeuwarden door de politie aangehouden, omdat hij de kunststof zijkant van een feesttent had vernield. Die stond vanwege Koningsdag op het Wilhelminaplein.

De politie hield ook een 26-jarige Leeuwarder en een 17-jarige inwoner van de gemeente Kollumerland aan, omdat ze de openbare orde verstoorden op het Ruiterskwartier. Daarnaast werden er twee mensen betrapt op het overtreden van een gebiedsverbod dat hen was opgelegd. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Leeuwarden en een 29-jarige inwoner van de stad. Die laatste werd voor de negende keer betrapt op het overtreden van zijn gebiedsverbod.