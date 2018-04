Een kleine drie uren nadat de politie vrijdagmorgen de melding over een autodiefstal in Leeuwarden had gekregen, is de auto in het Duitse Bremen aangetroffen. Daarbij is een 33-jarige verdachte zonder vaste woon- en verblijfplaats aangehouden. De procedure voor uitlevering van deze verdachte is in gang gezet.

De sleutels van de auto waren gestolen uit een woning aan de Tolhûswei. Direct na de melding van de diefstal is er een zogeheten internationale signalering uitgegaan.