Mieke Wierenga redt vrijmarkt Oosterwolde

De traditionele vrijmarkt op Koningsdag gaat ook de komende jaren door in Oosterwolde. De vrijmarkt stond daar op losse schroeven, toen de ondernemersclub Oosterwolde Promotion de organisatie niet meer wilde doen. Enkele weken geleden is het initiatief daarom overgenomen door een particulier uit het dorp: Mieke Wierenga. In alle haast werden verkeersregelaars opgetrommeld, hekken geregeld, vergunningsaanvragen gedaan en een springkussen besteld.

Het werd op Koningsdag een groot succes, want het was gezellig druk en de verkopers deden goede zaken. Wierenga wil nog wel in gesprek met ondernemers en gemeente over hoe de vrijmarkt voortaan moet worden georganiseerd, maar "het gaat de komende jaren sowieso door!", aldus Wierenga.