Marit Bouwmeester breidt koppositie verder uit

Zeilster Marit Bouwmeester uit Warten heeft vrijdag haar koppositie bij de wereldbekerwedstrijd in Frankrijk nog weer extra verstevigd. Ze zette twee sterke races neer, waarbij ze als eerste en tweede over de finish kwam. Doordat de nummer twee, de Belgische Maité Carlier, een slechte dag had, is dit verschil nog groter geworden.

Coach en broer Roelof Bouwmeester is heel tevreden met de prestaties van zijn zus: "We hadden een super goede dag vandaag. Daar valt weinig op aan te merken. Marit vaart haar races lekker degelijk en maakt volwassen keuzes. Dat is precies wat we willen!"

Marit Bouwmeester staat nu op een totaal van 22 punten en Carlier op 64 punten. Met nog twee races te gaan tot de medaillerace, ziet het er dus heel goed uit voor Bouwmeester.