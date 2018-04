King's Battle Blauwhuis trekt meer Engelse coureurs

De autocross King's Battle van Blauwhuis heeft dit jaar opnieuw meer deelnemers uit Engeland getrokken. Vorig jaar waren dat er ongeveer tien, vrijdag verschenen er vijftien coureurs uit Engeland aan de start. De autocross op Koningsdag is een van de belangrijkste wedstrijden van de provincie. In totaal zijn er zo'n 200 deelnemers in zes verschillende klassen. Er wordt gestreden op het crossterrein bij Wolsum. Sinds dat is verbouwd, is de populariteit flink toegenomen.

De Engelse coureurs moesten eerst even wennen aan het circuit, maar al na enkele rondjes reden ze vooraan mee. De autocross van Blauwhuis trok tussen de 4500 en 5000 bezoekers. Ook daar zaten dit jaar opvallend veel Engelsen tussen.

In de StockcarF1-klasse won Jacob de Vries uit Hantum en daarmee werd hij de King of dirt 2018. Bert de Vries uit Hallum finishte als tweede.