Hoe moet het verder met 100-jarige Oranjevereniging Kollum?

Het is nog onduidelijk hoe het volgend jaar komt met de aubade in Kollum. Het organiserende Oranje Comité Kollum bestaat dit jaar 100 jaar en viert dat onder andere met een expositie in het gemeentehuis. Maar op 1 januari gaat de gemeente Kollumerland op in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Voorzitter Jetty Teeninga zegt dat het Oranje Comité Kollum zal nadenken over de toekomst.

Dat de Oranjevereniging in Kollum 100 jaar bestaat is heel bijzonder, zegt Bert Blauw van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. De meeste Oranjeverenigingen in Nederland zijn opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Die van Kollum al na de Eerste Wereldoorg en daar zijn er weinig van, zei Blauw vrijdag in Kollum.

De expositie in het gemeentehuis van Kollumerland is nog tot 31 mei te bezichtigen. Er zijn onder meer foto's, krantenartikels en beeldmateriaal te zien van de in het verleden door de Oranjevereniging georganiseerde activiteiten.