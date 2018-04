Plusvlaggen en -koekjes bij project PlusMienskip in Mildam

In Mildam is vrijdagmiddag het kunstproject PlusMienskip gestart, van de gemeenschappelijke dorpen Mildam, Katlijk en Bontebok. Zo'n dertig mensen deden mee aan een fietstocht, langs de drie dorpen. PlusMienskip is bedacht door kunstenaar Marcel Prins. In het kader van het kunstproject moeten overal in en bij de dorpen grote en kleine plussen in het landschap verschijnen. Die zijn volgens de kunstenaar een teken van verbinding, gemeenschap en ontmoeting.

Bewoners uit de drie dorpen, die meehelpen om een plus te timmeren, bouwen en stapelen van stenen of hout, kunnen bovendien een 'plusje' verdienen. Tijdens de grote finale op 15 september zijn daar dan prijzen mee te verdienen. Het project PlusMienskip is een onderdeel van LF2018 en De Reis fan Keunstwurk.