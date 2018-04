Blokkeerders A7 benaderen advocaten Anker als verdedigers

De blokkeerders van de A7 bij de intocht van Sinterklaas in Dokkum hebben advocatenkantoor Anker in de arm genomen voor hun verdediging, begin juni. Dat zegt Jenny Douwes, actievoerder tegen de anti-Zwarte Piet-demonstratie. Deze week is er een gesprek geweest met Wim Anker en Tjalling van der Goot van het kantoor.

Van der Goot zegt dat het nog niet officieel is en wil ook nog geen commentaar geven op de berichten. Hij zegt dat er nog een aantal zaken moet worden uitgezocht, maar dat ze wel zijn benaderd door de groep blokkeerders. Volgens Douwes is het alleen nog maar een formaliteit. Douwes stelt dat de groep wordt gedwongen om hoog in te zetten bij de rechtszaak, omdat het Openbaar Ministerie ook hoog inzet.

Blokkade

Op 18 november vorig jaar blokkeerde een aantal mensen de A7 om anti-Zwarte Piet-demonstranten tegen te houden. Jenny Douwes was in die maand degene die in Dokkum de protesten tegen Zwarte Piet aan de kaak stelde en hiertegen actievoerde.

De blokkeerders hebben allen een meervoudige aanklacht gekregen. De zaak speelt voor de meervoudige kamer in Leeuwarden. De blokkeerders komen in drie groepen voor de rechter op 6, 7 en 8 juni.