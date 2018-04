FOTO/VIDEO: Fryslân viert Koningsdag 2018

Overal in Fryslân is vrijdag Koningsdag gevierd. Dorpen en steden stonden in het teken van vrijmarkten en muziekevenementen. In sommige plaatsen zijn de festiviteiten bijna afgelopen, maar in Leeuwarden is er 's avonds ook nog van alles te beleven.

In Leeuwarden trok de traditionele vrijmarkt in het centrum van de stad opnieuw veel bezoekers. Het weer zat mee en daarom gingen veel mensen er op uit, om langs een verscheidenheid aan kraampjes te slenteren. Ook het muzikale aanbod was weer groot in de stad.

In Bolsward verkochten de mensen hun spullen vanuit de kofferbak van hun auto. Deze kofferbakmarkt was een groot succes.