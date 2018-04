Brand in flat Corellistraat in Leeuwarden

In een flat van drie hoog aan de Corellistraat in het Valeriuskwartier in Leeuwarden heeft vrijdagmiddag kort brand gewoed. De brand was in de nok van de bovenste verdieping, maar was moeilijk te bereiken. Daarom was de brandweer met meerdere auto's aanwezig. Uit voorzorg moesten de bewoners van de omliggende woningen hun appartementen verlaten. De zolder van de bovenverdieping heeft veel schade opgelopen.

De brandweer kreeg de melding rond drie uur en een uur later werd het sein brand meester gegeven.