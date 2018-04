Vrijmarkt: "Koning Willem-Alexander? Die doet het wel knap"

Na vijf jaar koning Willem-Alexander op de troon is een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking, 73 procent, tevreden over zijn functioneren. Dat bleek uit de jaarlijkse Koningsdag-enquete van de NOS.

Ook op de Leeuwarder vrijmarkt waren de meesten positief. "Hij moest er even in komen, maar nu, na vijf jaar, doet hij het knap." Een ander zei: "Er is een groot draagvlak, maar dat is ook aan Máxima te danken."

Natuurlijk waren er ook andere geluiden te horen. "Ik vind het te duur en wat heb je er eigenlijk aan?", vroeg een ander zich af. Voor een alternatieve vorm, zoals een republiek, waren weinig voorstanders. "De meeste buitenlanden zijn jaloers op hoe wij het hebben. Een president? Op iemand als Trump zit je toch ook niet te wachten."