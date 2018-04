SC Cambuur-trainer Hake: "Dinsdag is voor na zaterdag"

SC Cambuur speelt zaterdag de laatste wedstrijd van de reguliere competitie, uit in Velsen tegen SC Telstar. De Leeuwarders zijn al geplaatst voor de play-offs. Als FC Emmen zaterdag verliest en Cambuur wint, dan worden de Leeuwarders zevende en zijn ze de eerste ronde van de play-offs vrij. Zo niet, dan speelt Cambuur dinsdag al de eerste wedstrijd van de play-offs, uit tegen FC Dordrecht.

Trainer René Hake wil zich met al die scenario's nu nog niet bezig houden, zo zei hij vrijdag na afloop van de training. "Dinsdag is voor na zaterdag. Over het vervolg beginnen we zaterdag in de bus op de terugreis naar Leeuwarden pas na te denken."

"Beter voetballen"

Dat laatste is niet helemaal waar, want als er reden voor is zal de trainer met het oog op de play-offs, mogelijk voor andere spelers kiezen. Cambuur speelt in principe in dezelfde opstelling als vorige week tegen Helmond Sport. "We moeten doorgaan waar we mee bezig zijn, maar het moet wel beter dan in de eerste helft tegen Helmond Sport. Beter voetballen, dat levert wat op", zo zei Hake.

De wedstrijd Telstar - Cambuur begint zaterdagavond om 19.45 uur. Een live-verslag is te beluisteren op Omrop Fryslân Radio.