Tweede ronde eindstation voor Vermeer op EK judo in Israël

Sanne Vermeer is vrijdag op de EK judo in het Israëlische Tel Aviv in de tweede ronde uitgeschakeld. In de klasse tot 63 kilogram verloor de 20-jarige judoka uit Stiens na anderhalve minuut op ippon van Martyna Trajdos uit Duitsland.

In de eerste ronde was Vermeer op golden score nog te sterk voor Agata Ozdoba-Blach uit Polen. Vorig jaar, op de EK in Warschau, werd Vermeer al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Margriet Bergstra

Donderdag was de tweede ronde ook al het eindstation voor Margriet Bergstra in de klasse tot 57 kilogram. De 24-jarige judoka uit Lemmer verloor daarin van Theresa Stoll uit Duitsland. In de eerste ronde won Bergstra nog van Ivelina Ilieva uit Bulgarije.