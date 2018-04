Nog onduidelijkheid over gevolgen staking openbaar vervoer

Het blijft nog onduidelijk of er komende maandag en dinsdag helemaal geen bussen en treinen rijden, of dat slechts een deel van alle ritten uitvalt. De vakbonden hebben voor maandag en dinsdag een landelijke staking aangekondigd. Zo goed als al het busvervoer in Fryslân wordt door vervoersbedrijf Arriva verzorgd. Ook rijdt Arriva met treinen van Leeuwarden naar Harlingen, Groningen en Stavoren.

Nieuwe CAO

Een woordvoerder van Arriva zegt dat nog niet duidelijk is wat de gevolgen zullen zijn van de staking en verwacht niet eerder dan vrijdagavond of zaterdag duidelijkheid. De staking draait om een nieuwe CAO voor het streekvervoer. De vakbonden zeggen dat de rijtijden steeds krapper worden en dat er te weinig tijd is om te pauzeren. Ze willen daar in de nieuwe CAO scherpere afspraken over maken.

Arriva en de andere vervoersbedrijven zijn het niet eens met de stakingsplannen. Volgens hen waren er nog genoeg mogelijkheden voor onderhandelingen. Ze hebben donderdag geprobeerd om de stakingen bij de rechter te voorkomen, maar dat is niet gelukt.

NS rijdt wel

De landelijke staking begint maandagochtend en duurt tot en met dinsdagavond. Het personeel van de NS valt onder een andere CAO. De NS-treinen rijden daarom maandag en dinsdag wel gewoon.