Dominee Blije laat met foto's leven van dorpspredikant zien

Het leven van een dorpspredikant en het dorpsleven in een krimpregio in beeld brengen. Dat is het doel van het project 'Blije kerk' van dominee Maarten Boersema uit Blije. De komende maanden worden in het dorp verschillende foto's van de 31-jarige dominee tentoongesteld, als onderdeel van het project 'Sense of place' van Culturele Hoofdstad.

De foto's worden tentoongesteld in een oude boerderij bij Blije en geven een beeld van hoe het voor een dominee is om in een krimpgebied te werken. De expositie begint zaterdag en is vanaf dan elke vrijdag en zaterdag, tot en met eind oktober, te zien.