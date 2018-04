'De 102.000 namen' toch niet op Bevrijdingsdag in Leeuwarden

De tentoonstelling 'De 102.000 namen' zal op Bevrijdingsdag niet in Leeuwarden te zien zijn. De bedoeling was om bij de start van de landelijke bevrijdingsfestiviteiten op 5 mei, de rondtrekkende tentoonstelling van Kamp Westerbork in Leeuwarden te openen, maar de organisatie is er toch niet in geslaagd een geschikte locatie te vinden, tot teleurstelling van Kamp Westerbork-directeur Dirk Mulder.

'De 102.000 namen' bestaat uit een collectie van grote vellen papier, waar de namen op staan van Joden, Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Westerbork zijn afgevoerd.