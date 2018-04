Brandweer rijdt op Koningsnacht uit naar huis en auto

Een woning aan de Aert de Gelderstraat in Leeuwarden heeft tijdens Koningsnacht schade opgelopen bij een brand. De brand onstond rond twee uur tegen de gevel van het huis. De regenpijp en een kozijn raakten beschadigd. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de rest van de woning.

Omdat er rook in huis was gekomen, heeft de brandweer de boel geventileerd. De bewoner van het huis was niet thuis op het moment dat de brand uitbrak. Het is onduidelijk hoe de brand kon ontstaan.

Auto in Joure

Op de carpoolplek aan de Tramweg in Joure is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto volledig uitgebrand. Dat gebeurde rond half drie. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al meters hoog boven de auto uit. Het vuur was snel onder controle.

Door de hitte vatte de inhoud van de tank van de auto steeds opnieuw vlam. De brandweer sluit brandstichting niet uit.