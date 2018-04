Geen vredesakkoord na spoeddebat Tytsjerksteradiel

Het spoeddebat over het informatieproces in de gemeente Tytsjerksteradiel heeft donderdagavond geen vredesakkoord opgeleverd. De grootste oppositiepartijen VVD, PvdA en GroenLinks blijven boos over het verloop van het proces. CDA, FNP en ChristenUnie, de partijen die als mogelijke coalitiepartners uit de informatie gekomen zijn, zijn het ermee eens dat het proces niet 'open genoeg' verlopen is, maar willen wel verder met de formatie.

Buitenspel gezet

Er was tijdens het spoeddebat zo nu en dan sprake van een grimmige sfeer. VVD, PvdA en GroenLinks voelen zich buitenspel gezet. Ze willen dat het informatieproces, of een deel ervan, opnieuw wordt gedaan. Gelbrich Hoekstra, lijsttrekker van het CDA, de grootste partij en initiatiefnemer van de informatie, liet er geen twijfel over bestaan dat de formatie moet doorgaan.

Opening

Een kleine opening werd geboden door een motie van D66 om gemeenteraadsbreed te praten over de vorming van een gemeenteraadsprogramma onder leiding van een onafhankelijke procesbegeleider, waarmee de coalitiepartners de komende vier jaar aan de slag kunnen. Hoewel D66 deze motie even later weer introk, was er al wel brede sympathie voor het idee.