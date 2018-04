Marit Bouwmeester verstevigt koppositie in Hyères

Zeilster Marit Bouwmeester uit Warten heeft donderdag haar koppositie bij de wereldbekerwedstrijd in het Franse Hyères versterkt. Bouwmeester won de eerste race op de derde dag van de wereldbekerwedstrijd. In de tweede race eindigde ze op de tiende positie, genoeg om haar koppositie in het klassement verder uit te breiden. Bouwmeester staat nu bovenaan met 19 punten en is een mooi eind verwijderd van de Belgische Maite Carlier op plaats twee met 34 punten.

''De dingen die we getraind hebben, gaan tot nu toe heel goed'', vertelde Bouwmeester na afloop van de derde dag. ''Ik vaar degelijk en de start ging ook goed. Er zijn nog wel wat foutjes, maar over het algemeen gaat het hier heel goed in Hyères.''