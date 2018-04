Heerenveenspeler Pierie mogelijk niet in actie tegen NAC

Voetballer Kik Pierie van SC Heerenveen is donderdag eerder naar huis gegaan. Daarmee is hij de enige speler die onzeker is voor de wedstrijd tegen NAC Breda van zondag. Op de langer uitgeschakelde Warder Hahn, Martin Ødegaard en Stijn Schaars na is iedereen fit. Pierie is ziek, maar volgens trainer Jurgen Streppel heeft hij geen koorts.

Goede reeks

Heerenveen is bezig met een goede reeks. De laatste vijf wedstrijden na Ajax werden niet meer verloren, en Heerenveen haalde 11 punten. Zondag kan Heerenveen zich veilig spelen voor de play-offs voor Europees voetbal. SC Heerenveen speelt tegen NAC Breda, dat nog niet verzekerd is van nog een jaar eredivisie.

Voor de Heerenveners zijn er een aantal scenario's mogelijk:

Bij een nederlaag wordt de laatste wedstrijd tegen Feyenoord nog belangrijk en is Heerenveen nog niet veilig.

Bij een gelijkspel kan Heerenveen ook al zeker zijn. Als ADO Den Haag of PEC Zwolle verliezen, en Heerenveen pakt een punt, dan zijn de play-offs ook binnen.

Bij winst is Heerenveen vooral afhankelijk van ADO Den Haag. Als die niet winnen van PSV, dan is Heerenveen zeker. Maar ook als PEC Zwolle of Vitesse niet winnen, is Heerenveen veilig.

Stand

6 SC Heerenveen 32-46 (-1)

7 Vitesse 32-45 (+11)

8 PEC Zwolle 32-44 (-5)

-------

9 ADO Den Haag 32-43 (-9)

Programma laatste twee wedstrijden:

Zondag 29 april:

NAC Breda - SC Heerenveen

ADO Den Haach - PSV

Vitesse - FC Twente

PEC Zwolle - Willem II

Zondag 6 mei

SC Heerenveen - Feyenoord

Roda JC - ADO Den Haag

AZ - PEC Zwolle

Willem II - Vitesse