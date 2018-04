''Nieuwbouw school Ferwert kost meer dan een miljoen extra''

Nieuwbouw van het Dockinga College in Ferwert is op dit moment vanwege de hogere bouwkosten niet haalbaar en verantwoord. Dat zegt interimdirecteur Kees Blokland van de school. Woensdag werd bekend dat de nieuwbouw van de locatie in Ferwert voorlopig niet doorgaat, omdat de bouwkosten hoger zouden uitvallen dan van tevoren werd gedacht. Volgens Blokland gaat het doorgerekend om meer dan een miljoen euro aan extra kosten. Het onderwijsgeld gebruiken voor deze extra kosten, kan volgens de interimdirecteur niet.

Verouderde school

De huidige locatie van de school in Ferwert, aan de Great Sminia in het dorp, is verouderd en moet nodig worden opgeknapt. De gemeenteraad van Ferwerderadiel gaf in december al groen licht voor de nieuwbouw. Ook werd er in samenwerking met de gemeente een financieringsplan opgesteld.

Hogere kosten

Aan het eind van februari dit jaar werd bij het Dockinga College langzaamaan bekend dat de kosten voor de nieuwbouw in Ferwert hoger zouden uitvallen dan verwacht. Deze week werd definitief besloten om de nieuwbouwplannen in de ijskast te zetten. Er wordt al jaren gewerkt aan de nieuwbouwplannen van het Dockinga in Ferwert. Zo is de nieuwe locatie naast sporthal De Heechfinne voor een deel al bouwrijp gemaakt, werd BCN Groep aangewezen als adviseur bij de nieuwbouw en schakelde de school een architectenbureau in. Hoeveel het voortraject de school precies heeft gekost, is niet bekend.

Teleurgesteld

Burgemeester Van den Berg van de gemeente Ferwerderadiel vindt het 'zeer teleurstellend' dat de nieuwbouw voorlopig niet doorgaat. Volgens hem kon Ferwerderadiel ook geen extra bijdrage leveren aan de school, vanwege het heringdelingsproces waar de gemeente in zit.

De nieuwbouw van de school in Ferwert maakte onderdeel uit van een groter huisvestingsplan van het Dockinga College. Ook in Dokkum zijn plannen voor nieuwbouw op verschillende onderwijslocaties. Volgens interimdirecteur Blokland zijn die wel haalbaar en betaalbaar, en worden deze plannen halverwege juni gepresenteerd.