Eis jeugddetentie en tbs voor jongen die stiefvader doodstak

Tegen de 17-jarige jongen, die in december vorig jaar een 39-jarige Sneker heeft doodgestoken, is donderdag veertien maanden jeugddetentie en jeugd-tbs geëist. De zaak werd achter gesloten deuren behandeld door de rechtbank in Leeuwarden. De jongen is de ex-stiefzoon van het slachtoffer. Het Openbaar Ministerie verdenkt de jongen van doodslag.

Het 39-jarige slachtoffer werd op 14 december 2017 bij zijn woning aan de Johan Willem Frisostraat in Sneek neergestoken. De man overleed daarna voor zijn woning. De jonge dader werd 's avonds, na onder meer een Burgernetoproep, opgepakt. Diezelfde avond werd ook nog een 16-jarige vriend van de jongen opgepakt.

Het Openbaar Ministerie moet nog besluiten of de vriend ook wordt vervolgd.