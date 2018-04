VIDEO: Meelopen met de brandweer van Oosterwolde

Veel brandweerkorpsen hebben behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Brandspuiters houden ermee op vanwege zaken als pensioen of verhuizing, en het is moeilijk om nieuwe mensen te vinden. Een korps als dat van Oosterwolde bijvoorbeeld, draait volledig op vrijwilligers: veertien mannen en een vrouw. De komende twee jaar zijn er zo'n vier extra mensen nodig. Omrop Fryslân was bij een vrijwilliger van de brandweer in Oosterwolde om te kijken wat hem drijft en wat hij doet.