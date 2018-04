Voorzitter enquêtecommissie De Lawei: ''Leren van fouten''

Smallingerland moet leren van de fouten met de verbouwing van De Lawei in Drachten, om fiasco's met nieuwe bouwprojecten te voorkomen. Dat zegt Sipke Hoekstra, de voorzitter van de gemeentelijke enquêtecommissie, die donderdag en woensdag twee dagen lang verscheidende mensen, die betrokken waren bij het Lawei-fiasco, kritisch ondervroeg. De verbouwing van het theater kostte Smallingerland al met al 5,4 miljoen euro meer dan de 14 miljoen die was begroot.

Hoekstra kijkt er daarom van op dat de oud-wethouders Nieske Ketelaar en Marja Krans, topambtenaren, Lawei-directeur Avezaat en ook oud-burgemeester Tjeerd van Bekkum allemaal verklaarden dat ze niets verkeerd hebben gedaan. ''Dat kan niet zo zijn. Ik ga er vanuit dat er verschillende elementen aan te wijzen zijn, die je anders kunt regelen om zulke problemen te voorkomen.''

De gemeentelijke enquêtecommissie heeft twee doelen: erachter komen wat er precies fout is gegaan, en aanbevelingen doen om vergelijkbare problemen in de toekomst te voorkomen. Smallingerland kan zoiets wel gebruiken, want de gemeente gaat na de zomervakantie van start met de bouw van een nieuw zwembad.

De enquêtecommissie streeft ernaar, om nog voor de zomervakantie haar rapport met conclusies en aanbevelingen openbaar te maken.