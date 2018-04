Betrokken vrachtwagenchauffeur ongeluk Joure veroordeeld

De vrachtwagenchauffeur die anderhalf jaar geleden bij Joure een dodelijk ongeluk veroorzaakte, is donderdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een maximale werkstraf van 240 uren. Ook heeft de man, een 28-jarige inwoner van Roelofarendsveen in Zuid-Holland, een rijverbod van een jaar.

Straf gelijk aan de eis

De straf was gelijk aan de eis van de officier van justitie. Op 12 september 2016 reed de vrachtwagenchauffeur, die kwam uit de richting van Sneek, in op een file bij de rotonde van Joure. De bestuurder in de auto direct voor hem, een 51-jarige Zaandammer, overleed ter plaatse.

Niet opgelet

Volgens de rechtbank heeft de chauffeur niet opgelet tijdens het rijden. Ook heeft de man de waarschuwingsborden, die al twee kilometer voor de file te zien waren, over het hoofd gezien. De Zuid-Hollander moet, naast zijn werkstraf, de nabestaanden van het slachtoffer ruim tienduizend euro aan schadevergoeding betalen.