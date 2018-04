VIDEO: Op het Wad speuren naar onbekende natuurfenomenen

Heb je weleens gehoord van de gestippelde dieseltreinworm? En daar dan een eikapsel van? In de nieuwe serie 'Natuerdetektive' in Fryslân Hjoed krijgt verslaggever Remco de Vries opdracht, om op zoek te gaan naar onbekende natuurfenomenen. In de eerste aflevering speurt hij op het Wad bij Paesens naar het eikapsel van de eerdergenoemde roofworm, die dode mosselen en krabben leegslurpt. Maar hoe ziet zoiets eruit?