VIDEO: Leeuwarden maakt zich op voor Koningsdag

In het centrum van Leeuwarden waren mensen donderdag vroeg op de middag al druk bezig met het reserveren van hun plaats voor de traditionele vrijmarkt op Koningsdag. Met teksten als 'Sorry bezet' werden de nodige vierkante meters met krijt afgetekend op straat. Op het Olderhoofsterkerkhof werd het podium voor het spektakel Kingsday Outdoor opgebouwd. Hier gaan artiesten als Broederliefde, BOEF en Josylvio optreden. Ook op het Wilhelminaplein, het Mata Hariplein, het Klokplein en in de Prinsetuin kunnen mensen 's middags en 's avonds van muziek genieten.

De gemeente Leeuwarden verwacht zo'n 100.000 bezoekers te ontvangen op Koningsdag. Om dit in goede banen te leiden, zijn er een aantal maatregelen getroffen. Zo is de binnenstad afgesloten voor het autoverkeer en geldt er voor het openbaar vervoer een aangepaste dienstregeling.