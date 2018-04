Taalkundige Rienk de Haan uit Burgum onverwachts overleden

Taalkundige Rienk de Haan uit Burgum is afgelopen woensdag onverwachts op 74-jarige leeftijd overleden. De Haan werkte van 1980 tot 2004 bij de Fryske Akademy.

Werken van zijn hand

Van zijn hand verschenen de boeken 'Wurdlist foar it offisjele ferkear' (1986), 'Wat en Hoe Fries (1989)', 'Mei freonlike groetnis (1995)', 'Terminology fan 'e saakfakken' (2000) en 'Fryske Foarnammen' (2004). Verder was De Haan een van de redacteuren van het tweedelige Fryske Hânwurdboek dat in 2009 uitkwam.

Medewerking Omrop Fryslân

Rienk de Haan heeft jarenlang meegewerkt aan programma's van Omrop Fryslân. Zo had hij een taalrubriek in het oude radioprogramma 'De Middei' van programmamaker Gurbe Douwstra, en was hij jurylid in andere programma's.