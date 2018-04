Orka Morgan mocht van het Dolfinarium naar Tenerife

De rechtbank Midden-Nederland gaat niet in de vraag van de Stichting Free Morgan mee om het certificaat voor de verhuizing te vernietigen. De orka Morgan, die in 2010 werd gevonden in de Waddenzee, mocht worden verhuisd van het Dolfinarium naar Tenerife. Dat heeft de rechtbank uitgesproken en dat verandert niet.

Orka Morgan

Toen de orka zeer verzwakt in de Waddenzee rond zwom, werd ze naar het Dolfinarium in Harderwijk gebracht om te genezen. In 2011 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken een EG-certificaat afgegeven, zodat het dier kon verhuizen naar Loro Parque op Tenerife.

Bezwaren Stichting Free Morgan

Volgens de Stichting Free Morgan worden de voorwaarden voor onderzoek en bescherming niet nageleefd. Ze denken dat Morgan zal worden gebruikt in een fokprogramma. Dat de orka nu drachtig is, is volgens de rechtbank onvoldoende reden om aan te nemen dat het vanaf het begin de bedoeling was om Morgan te gebruiken om te fokken.