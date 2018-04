Samenwerking om tekort huisartsen in Fryslân aan te pakken

Verzekeraar De Friesland, de GGD Fryslân en verschillende huisartsenverenigingen gaan samenwerking om het tekort aan huisartsen in Fryslân aan te pakken. Onderdelen van het plan zijn onder andere dat er meer opleidingsplaatsen voor huisartsen moeten komen, dat jonge huisartsen in de Randstad actief worden benaderd om hierheen te verhuizen, en dat huisartsen steun krijgen bij het overnemen of opzetten van een praktijk. Directeur Bert van der Hoek van De Friesland hoopt dat het tekort aan huisartsen in Leeuwarden al voor de zomer kan worden opgelost. In de provincie duurt het een stuk langer.

De komende vijf jaar gaat zo'n 40 procent van de Friese huisartsen met pensioen. De instroom van nieuwe huisartsen is lang niet genoeg om aan de vraag te voldoen. Volgens Van der Hoek is het probleem zelfs nog groter. Hij ziet dat er in de meeste gevallen een huisarts met pensioen gaat, die 50 uur per week draait, en dat die vaak door vrouwen worden vervangen die het liefst drie of vier dagen willen werken. Dat betekent dat er voor elke dokter twee nieuwe nodig zijn.

Van der Hoeke is ervan overtuigd dat er in de toekomst nooit genoeg huisartsen zullen zijn. Om de zorg voor de burgers te garanderen, moet ook de manier van zorgverlening worden aangepast.