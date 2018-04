Krans over De Lawei: ''Meer controle op bouwsubsidies''

De gemeente Smallingerland moet voortaan meer controle hebben op subsidies bij grote bouwprojecten en zo nodig bijsturen onder het proces. Dat zegt oud-wethouder Marja Krans op de tweede dag van de hoorzitting over de verbouwingsproblemen van schouwburg De Lawei. Daarbij zijn fouten gemaakt, die miljoenen euro's hebben gekost, en dat moet in de toekomst worden voorkomen.

Marja Krans was als wethouder verantwoordelijk voor De Lawei. Ze stapte op naar aanleiding van deze zaak. Maar ze vindt dat ze deed wat ze kon doen op dat moment. ''Als je enthousiast als wethouder aan de slag gaat en niet weet dat er behoorlijk wat met zo'n dossier aan de hand is, dan is dat wel schrikken.''

Volgens Krans stond niet alles in de overdracht van het project. ''De Lawei was bouwheer, die deed zaken met de aannemer. Er was inderdaad gedoe, maar in de perceptie niet dermate dat dat gemeld moest worden in een overdrachtsdossier. Dan ben je daar niet van op de hoogte, als je zo'n dossier overneemt.''