Beeldmateriaal en voorwerpen van Escher in Princessehof

In de kelder van keramiekmuseum het Princessehof is een kleine tentoonstelling ingericht over de jaren van Escher in Leeuwarden. De latere graficus Maurits Cornelis Escher werd in 1898 geboren in het Stadspaleis in de Grote Kerkstraat. Later kwam daar het Princessehof in. In de tentoonstelling 'Bij Escher thuis' zijn foto's, filmfragmenten en voorwerpen te zien.

Mauk, zoals Maurits werd genoemd, bracht de eerste vijf jaar van zijn leven door in Leeuwarden. Daarna verhuisde de familie naar Arnhem. Escher is maar een keer terug geweest in Leeuwarden, toen hij Fryslân wilde laten zien aan zijn vrouw Jetta.

Escher en keramiek

Het museum wil met de expositie ook de band tussen Escher en keramiek laten zien. Hij ging veel op reis en liet zich inspireren door patronen in landschappen en gebouwen. Hij ging bijvoorbeeld naar het Moorse paleis Alhambra in Granada in Spanje. Daar heeft hij veel geleerd van de geometrische patronen in tegels. Later in zijn huis in Rome heeft hij zelf ook tegels ontworpen voor de vloer en de wand. Als opdracht maakte hij ook wel tegeltableau's.

In de presentatie 'Bij Escher Thuis' toont het Princessehof originele Moorse tegels uit Spanje met het eigen werk van Escher. Zaterdag 28 april wordt de expositie geopend. Deze sluit aan bij de grote tentoonstelling 'Escher op reis' in het Fries Museum in Leeuwarden.