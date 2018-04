De mistfontein bij het station in Leeuwarden is weer schoon. Op een van de twee witte kinderhoofdjes waren een zwarte snor en teksten gespoten. De gemeente heeft dat er donderdagochtend afgehaald. De dader is nog niet bekend. De gemeente heeft aangifte gedaan van het bekladden van de fontein.

Het kunstwerk is gemaakt door de Spaanse kunstenaar Jaume Plensa en is een van de blikvangers van Culturele Hoofdstad 2018.