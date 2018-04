Johan Schikker volgt Ype Smid op bij SC Cambuur

Johan Schikker is de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van Cambuur. Per 1 juni begint hij met zijn functie. Schikker volgt Ype Smid op, die in februari 2018 het besluit nam om op te stappen bij Cambuur. De andere leden van de raad van commissarissen zijn Jan Koster, Rudy Douma en Bert Hollander.

Schikker is geboren in Harlingen. Hij is bedrijfsadviseur op bestuurlijk niveau. Schikker heeft gewerkt bij Frisian Shipyard Welgelegen. Hij was ook algemeen directeur bij Thialf en tien jaar lang voorzitter bij voetbalvereniging VV Harlingen.