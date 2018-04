Eis: 10 jaar cel en tbs voor dodelijke steekpartij Berltsum

Het openbaar ministerie heeft 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 57-jarige man die op 5 augustus vorig jaar in een pension in Berltsum een 43-jarige man doodstak. Een 59 jarige man raakte ook verwond.

Volgens de advocaat van de verdachte heeft hij uit noodweer gehandeld. De beide latere slachtoffers zouden hem in zijn kamer hebben opgezocht, omdat ze last hadden van het lawaai wat hij veroorzaakte. De beide mannen hadden gedronken.

De verdachte is psysichs onderzocht in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Daar werden meerdere stoornissen vastgelegd. De man in minder toerekeningsvatbaar. Hij kreeg medicijnen voorgeschreven, maar daar zou hij mee gestopt zijn.

De man heeft eerder tbs gehad. Na een steekpartij in de bibliotheek in Deventer lag de rechter ook tbs met dwangverpleging op.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.