Voorlopig geen officieel contact tussen Leeuwarden en Malta

De stichting LF2018 heeft besloten om geen officiële vertegenwoordigers meer naar Malta te sturen, zolang de organisatie van de Culturele Hoofdstad in Valletta geen afstand neemt van de kwetsende toon, die met name de nabestaanden van een vermoorde journaliste treft.

De Leeuwarder organisatie van Culturele Hoofdstad stuurt vooralsnog ook geen officiële uitnodigingen meer naar Malta. De organisatie vindt dat de waarden van Culturele Hoofdstad nu onder druk staan, door de wijze waarop de vertegenwoordigers van Valletta 2018 zich in de media opstellen in de kwestie om de moord op journaliste heen.

Daphne Caruana Galizia

De kwestie gaat over de vermoorde journaliste Daphne Caruana Galizia. Een half jaar geleden kwam ze bij een bomaanslag om het leven. Bij een monument in het centrum van de Maltese hoofdstad werden bloemen neergelegd en kaarsjes geplaatst. Het is een gedenkplaats voor de journaliste geworden.

De baas van Valletta 2018, Jason Micallef, zei in een toespraak dat de gedenkplaats na een half jaar wel weer weg kon. Eerder namen wethouder Sjoerd Feitsma van Leeuwarden en gedeputeerde Sietske Poepjes al afstand van de uitspraken.

Overleg op Europees niveau

Het besluit om de bestuurlijke contacten voorlopig te bevriezen is genomen na breed overleg op nationaal en Europees niveau, en na meerdere signalen aan de organisatie van Valletta 2018. Malta is op de hoogte gesteld van het Friese besluit.

In een verklaring meldt LF2018 dat persvrijheid aan de basis staat van de democratische rechtsstaat. "Het gedachtegoed van Culturele Hoofdstad van Europa mag niet in diskrediet worden gebracht. Het is de verantwoordelijkheid van onze, van elke, Culturele Hoofdstad van Europa de waarde hiervan te verdedigen."

De directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018, Tjeerd van Bekkum, vindt dat de Europese Unie een onderzoek moet instellen naar de voorzitter Micallef van Valletta.